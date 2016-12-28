Дороговизна крымских проектов отпугивает стройкомпании России – эксперт

Российские компании не хотят заниматься железной дорогой аннексированного Крыма из-за дороговизны проекта и антироссийских санкций Запада. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал журналист Максим Гардус.

«С российского берега подъездные пути не рассчитаны на такой бардак, который творится там сейчас. Железная дорога в Керчи, которая подходит к переправе, одноколейная, а строить вторую колею стоить примерно пять миллионов долларов за километр до Симферополя», – рассказал Гардус.

Эксперт подчеркнул, что у крупных российских компаний страх оказаться под действием антироссийских санкций сильнее, чем желание «распилить несколько миллионов».

«Сегодня посольство США анонсировало новый пакет санкций против российских компаний, которые ведут деятельность в Крыму. В новый пакет войдут 23 компании. Аналитики склонны считать, что многие приличные российские строительные компании именно поэтому не идут на этот проект, поскольку риск попасть под новые санкции очень велик», – сказал Гардус.

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Он также отметил, что после аннексии Крыма железные дороги полуострова не вошли в структуру Российских железных дорог, то есть «сама РЖД не хочет попасть под санкции».

В свою очередь эксперт в транспортной отрасли Александр Кава заявил, что подрядчик по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту все таки может появиться.

«Процесс поиска подрядчика еще не завершен и учитывая то, что строительство железнодорожной части моста отложено до 2019 года, времени еще более чем достаточно для того, чтобы выполнить необходимый объем работ. Тем более, что подходы с одной и другой стороны имеют довольно небольшую протяженность, большая часть работ связана не с прокладкой нового пути, а с прокладкой второй из главных путей на сухопутных участках, что стоит гораздо меньше, чем строительство с нуля», – сказал Кава.

В минтрансе России 26 декабря заявили, что конкурс на проектирование и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорван.

Движение по мосту в тестовом режиме планируется открыть в декабре 2018 года, а окончательная сдача объекта намечена на конец 2019 года. На строительство моста из бюджета России планируется выделить более 228 миллиардов рублей, но в ценах следующих годов.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Российской Федерацией.