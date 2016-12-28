В Крыму назначили нового замминистра курортов и туризма

В аннексированном Крыму на должность заместителя министра курортов и туризма полуострова назначили Анну Нерозину. Соответствующий указ подписан подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым и опубликован на официальном портале крымского правительства 27 декабря 2016 года.

«Назначить Нерозину Анну Андреевну на должность заместителя министра курортов и туризма Крыма», – говорится в документе.

До нового назначения Нерозина была начальником управления маркетинга и развития крымского министерства курортов и туризма.



