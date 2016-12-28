Почти 180 домов в Керчи останутся без отопления в связи с ремонтом трубопровода

Почти 180 многоквартирных жилых домов и около десятка социальных учреждений в Керчи останутся 28 декабря без отопления в связи с проведением работ по замене аварийного участка магистрального трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

«Перечень потребителей, попадающих в зону ограничения услуги отопления: школа-гимназия №1, школы №№ 17, 26, интернат №1, школа искусств им. Сердюка, Дворец пионеров, детские сады №№ 6, 52, 28, поликлиника №2, женская консультация и 179 многоквартирных жилых домов», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, работы по замене участка трубопровода являются плановыми и будут проводиться на улице Генерала Петрова до 19.00.