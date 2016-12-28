Из-за гололеда в Керчи растет количество аварий – СМИ

В Керчи по состоянию на 11 часов утра уже произошло три аварии. Об этом 28 декабря сообщает kerch.com.ru.

«Очевидцы рассказали, что между 8 и 9 часами утра несколько авто столкнулись в районе бывшей остановки «Площадь Ленина». Движение на этом участке дороги затруднено», – говорится в сообщении.

По информации ресурса, в 9 утра автомобиль, двигавшийся со стороны переправы, не пропустил маршрутку, направлявшуюся на платформу автовокзала со стороны улицы Еременко.



«Кроме этого, примерно в 9 часов на улице Свердлова напротив дома № 39 автомобиль «Черри» ударился о дорожное ограждение. Автомобиль, предположительно, двигался в сторону города, но его развернуло на дороге и бросило на подпорную каменную стенку задней частью. О пострадавших не сообщается», – добавили в издании.

В связи с ухудшением погодных условий, в подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма обратились к водителям с призывом по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

«Из-за обильного выпадения мокрого снега, гололеда, метели, сильного ветра 25-30 м/с, будет затруднено движение транспортных средств. Возможно образование снежных накатов на дороге и вблизи остановок общественного транспорта. Все это может послужить косвенной причиной совершения ДТП, если участники дорожного движения не будут следовать нормам безопасности», – отмечают в ведомстве.

Накануне из-за ухудшения погодных условий, в Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение.