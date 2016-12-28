Россельхознадзор не пропустил в Крым около 400 кг продуктов

За прошлую неделю инспекторы отдела ветеринарного надзора не пропустили в аннексированный Крым 387 кг продуктов. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Россельхознадзора Крыма.

«Товары общим весом 387 кг были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 192 кг мяса птицы, 30 кг свинины, 60 кг сала, 62 кг колбасных и мясных изделий в ассортименте, 4,4 кг готовой молочной продукции, 5,3 кг рыбной продукции и морепродуктов, 10,5 кг мясной тушёнки, 6,4 кг крольчатины, 11 кг говядины, 4,8 кг баранины, 208 яиц», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что товары были возвращены на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.