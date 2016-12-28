В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ – эпидемиолог

Эпидемиологический порог по острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) превышен в Севастополе в два раза. Об этом заявила главный эпидемиолог городского управления здравоохранения Лариса Титова, сообщает «Крыминформ».

«В Севастополе превышен эпидемический порог более, чем в два раза. Притом, что эпидемический порог составляет 48,1 (случаев на 10 тыс жителей), показатель заболеваемости по совокупному населению Севастополя составляет 100», – сказала Титова.

На заседании противоэпидемической комиссии было принято решение снимать карантин с общеобразовательных и дошкольных учреждений при возвращении показателя к эпидемическому порогу.

«Пока еще цифры высокие, но уже мы отмечаем тенденцию снижения заболеваемости. Благотворно повлияли своевременные меры, принятые департаментом образования по введению карантина в школах и детских садах», – отметила Титова.

Она также сообщила о том, что в текущем эпидемическом сезоне будет доминировать так называемый гонконгский грипп, «который не так грозен, как калифорнийский, преобладающий с 2009 года».

«Гонконгский грипп проходит в легких формах и формах средней тяжести», – уточнила Титова.

19 декабря санитарно-противоэпидемическая комиссия при российском правительстве Севастополя постановила с 20 декабря закрыть все образовательные учреждения города на карантин.