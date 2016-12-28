В Крыму сообщают о росте расходов бюджета полуострова

Расходы консолидированного бюджета Крыма за 11 месяцев 2016 года составили 92,6 млрд рублей, превысив прошлогодний показатель почти на 15 млрд рублей, или 19,3%. Об этом 28 декабря сообщила подконтрольная Кремлю министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«53,1 млрд рублей, или 57,3% от общей суммы исполнения составили расходы на финансирование отраслей социальной сферы, в том числе: на образование направлено 23,2 млрд рублей; на социальную политику – 11,9 млрд рублей; на здравоохранение – 14,0 млрд рублей; на физическую культуру – 0,5 млрд рублей; на культуру и кинематографию – 2,9 млрд рублей; на средства массовой информации – 0,6 млрд рублей», – сказала Кивико.

Также российский министр финансов Крыма рассказала, что на 3,4 млрд рублей, или на 14,6% увеличены по сравнению с прошлогодним показателем расходы на национальную экономику.

«На жилищно-коммунальное хозяйство в целом направлено более 6,3 млрд рублей (6,8% от общей суммы исполнения), что в 2,5 раза, или на 3,8 млрд рублей превысило прошлогодний показатель, в том числе: коммунальное хозяйство – 3,8 млрд рублей; жилищное хозяйство – более 1,0 млрд рублей; другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 1,5 млрд рублей», – добавила Кивико.

Накануне в Симферополе сообщили о пополнении бюджета города на 500 млн рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».