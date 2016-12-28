Минобороны России: в Черном море обнаружили второй самописец самолета Ту-154

В минобороны России заявляют, что второй самописец самолета Ту-154 обнаружили на дне Черного моря.

«Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», – говорится в сообщении российского ведомства.

27 декабря российские водолазы обнаружили в Черном море один из двух бортовых самописцев, «черный ящик» доставили в исследовательский центр Военно-воздушных сил министерства обороны России.

Самолет Ту-154 минобороны России разбился 25 декабря, вскоре после вылета из Сочи, откуда он направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека – все они погибли. Среди них – основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие и руководительница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Как сообщал российский министр транспорта Максим Соколов, самолет распался на несколько фрагментов. Зона падения, по его словам, находится в пределах одной морской мили от берега, глубина пребывания фрагментов самолета – от 17 до 30 метров.

Поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 продолжаются, пока в районе авиакатастрофы обнаружили 17 тел погибших.

В ФСБ России заявили, что не рассматривают версию о теракте, а причиной катастрофы мог быть отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилота.