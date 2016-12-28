В Евпатории намерены усилить меры безопасности в период праздников

В Евпатории намерены усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников, сообщает сайт города.

К охране порядка в дни массовых мероприятий планируют привлечь дополнительное число сотрудников российской полиции, будут усилены патрульные наряды.

Сообщается, что помогать полицейским готовы работники частных охранных структур, представители добровольных народных дружин, казачества и волонтеры.

В праздничные дни будет организовано дежурство руководителей и ответственных работников российской администрации города, аварийных и диспетчерских служб.

В сентябре представители российской власти Керчи подписали договор с казачьим обществом «Керчь Еникальское» о сотрудничестве. Таким образом, казаки будут привлечены к охране общественного порядка во время культурных и массовых мероприятий в городе.