Украина не станет оплачивать жилье крымского «Беркута» за время Революции Достоинства – прокуратура АРК

По вмешательству прокуратуры Автономной Республики Крым удалось предотвратить взыскание бюджетных средств в размере 602 тысяч гривен в пользу предприятия за проживание крымского подразделения «Беркут» в Киеве во время Революции Достоинства. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Киевским апелляционным хозяйственным судом 22 декабря 2016 года по заявлению прокуратуры Автономной Республики Крым отменено постановление этого же суда, которым безосновательно взыскано с государства в пользу акционерного общества 602 тысячи гривен за проживание крымского подразделения «Беркут» в Киеве во время Революции Достоинства», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что основанием для обращения в суд стало решение суда в смежном деле, вынесенное по иску прокуратуры Автономной Республики Крым, которым признан недействительным договор на проживание и питание сотрудников батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в АР Крым, заключенный спецподразделением с акционерным обществом, которое является собственником санатория.