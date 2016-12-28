В Крыму назначили нового прокурора

Подконтрольный России парламент Крыма 29 декабря назначил Олега Камшилова на должность прокурора аннексированного Крыма. Соответствующее постановление опубликовано на сайте крымского парламента.

Представление на назначение прокурором Камшилова зачитал заместитель генпрокурора России Леонид Коржинек. Он охарактеризовал Камшилова как «грамотного и оперативного руководителя», который за свои заслуги «неоднократно поощрялся».

«Камшилов способен организовать деятельность прокуратуры Республики Крым в соответствии с заявленными требованиями», – сказал Коржинек.

Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. Работал первым заместителем омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края. Камшилов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Прежний прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская оставила должность после избрания ее депутатом Госдумы России. Исполняющим обязанности прокурора полуострова стал ее первый заместитель Андрей Фомин.