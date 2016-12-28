Утвержден бюджет Крыма на 2017 год

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 28 декабря утвердил бюджет полуострова на 2017 год. Об этом говорится на официальном сайте крымского парламента.

«Представляя депутатам главный финансовый документ Крыма, глава профильного ведомства отметила, что объем доходов бюджета определен в сумме 131,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 33,7 млрд рублей, безвозмездные поступления – 98 млрд. рублей. При этом, общий объем расходов составит 134,8 млрд. рублей», – говорится в сообщении.

Больше всего денег в 2017 году намерены потратить на экономику – свыше.

«На национальную экономику планируется потратить 50,4 млрд рублей, за счет средств бюджета Крыма 12,8 млрд рублей, средств федерального бюджета – 37,6 млрд рублей. Развитие дорожного хозяйства – 26 млрд рублей, водного хозяйства – 5,4 млрд рублей, топливно-энергетического комплекса – 2,9 млрд рублей, сельского хозяйства и рыболовства - 2 млрд рублей, лесного хозяйства – 366,7 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

Накануне в Севастополе сообщили о пополнении бюджета города на 500 млн рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».