В Крыму представили кандидата на пост министра экономразвития

Подконтрольный Кремлю председатель парламента Крыма Владимир Константинов представил кандидата на пост министра экономического развития полуострова Андрея Мельникова. Об этом 28 декабря сообщает «Крыминформ».

«Уважаемые депутаты, сегодня у нас в зале присутствует Мельников Андрей Геннадьевич, кандидатура которого предложена главой Крыма на пост министра экономического развития в связи с тем, что Демидов Валентин Валентинович переходит на другую работу», – сообщил Константинов.

В своей речи Мельников заявил, что приложит все усилия, чтобы инвесторам было комфортно в Крыму.

«Эта программа (проект стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года – КР) – вектор развития республики на ближайшее время. Под нее будет разработан план конкретных мероприятий, строго говоря, если вы его одобрите, министерству экономического развития надо будет засучить рукава и сделать все четко, прозрачно, чтобы инвесторы приходили в Крым с удовольствием и понимали, что для их деятельности есть все экономические условия», – подчеркнул он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».