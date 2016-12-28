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В Крыму представили кандидата на пост министра экономразвития

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Подконтрольный Кремлю председатель парламента Крыма Владимир Константинов представил кандидата на пост министра экономического развития полуострова Андрея Мельникова. Об этом 28 декабря сообщает «Крыминформ».

«Уважаемые депутаты, сегодня у нас в зале присутствует Мельников Андрей Геннадьевич, кандидатура которого предложена главой Крыма на пост министра экономического развития в связи с тем, что Демидов Валентин Валентинович переходит на другую работу», – сообщил Константинов.

В своей речи Мельников заявил, что приложит все усилия, чтобы инвесторам было комфортно в Крыму.

«Эта программа (проект стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года – КР) вектор развития республики на ближайшее время. Под нее будет разработан план конкретных мероприятий, строго говоря, если вы его одобрите, министерству экономического развития надо будет засучить рукава и сделать все четко, прозрачно, чтобы инвесторы приходили в Крым с удовольствием и понимали, что для их деятельности есть все экономические условия», – подчеркнул он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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