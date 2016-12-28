Новый прокурор Крыма рассчитывает на поддержку российских властей полуострова

Новоназначенный прокурор аннексированного Крыма Олег Камшилов попросил депутатов подконтрольного Кремлю парламента полуострова обращать внимание органов прокуратуры на наиболее важные вопросы в жизни полуострова. Об этом он заявил в среду, 29 декабря, на внеочередном заседании пятой сессии фактического парламента Крыма, сообщает «Крыминформ».

«Я сторонник организации работы органов прокуратуры во взаимодействии с органами как представительной, так и исполнительной власти. Осознавая высокую степень ответственности предстоящей работы, очень рассчитываю на вашу поддержку. Прежде всего, в том, чтобы вы обозначали наиболее важные вопросы, требующие вмешательства прокуратуры», – заявил Камшилов.

Подконтрольный России парламент Крыма 29 декабря назначил Олега Камшилова на должность прокурора аннексированного Крыма.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года – первым заместителем прокурора Москвы. Ранее, с мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская, избранная депутатом Государственной думы соседней России.