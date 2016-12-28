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Новости

Правозащитники призывают отменить законодательство, ограничивающее права крымчан

Эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова

Эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова

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На пресс-конференции в Киеве 28 декабря правозащитники призвали украинское правительство и Верховную Раду изменить, либо отменить ряд законов, которые ограничивают права крымчан. В частности, правозащитники отметили существующие проблемы с эвакуацией имущества из Крыма, статуса нерезидентов для крымчан и проблемы с въездом на полуостров, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«К сожалению, за последние два года украинская власть приняла ряд нормативно-правовых актов, которые негативно влияют на ситуацию с правами крымчан, создают барьеры, сужают пространство для реализации прав и свобод на крымском полуострове, в частности – свободы передвижения и права собственности», – заявила глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова призвала Украину определится со стратегией по отношению к крымчанам.

«Государству важно определиться с позицией по Крыму: блокада или всестороннее содействие и помощь людям. На наш взгляд, международные стандарты прав человека должны указывать путь именно содействие людям с оккупированных территорий по реализации ими своих прав и свобод, гарантированных государством-сувереном», – призвала правозащитница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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