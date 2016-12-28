Меджлис призвал правозащитников повлиять на Россию в вопросе крымчанина Халилова

Меджлис крымскотатарского народа выступил с заявлением, в котором назвал действия властей России в отношении депортированного из Крыма Недима Халилова «преступными», а также обратился за помощью к международным правозащитникам. Текст заявления разместил 29 декабря в Фейсбуке председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

«Меджлис крымскотатарского народа осуждает преступные действия Российской Федерации и незаконных органов российской оккупационной власти в Крыму в отношение Недима Халилова, а также предупреждает всех вовлеченных в эти преступления должностных лиц о неотвратимости наказания. Призывает международные правозащитные организации срочно войти в отношения с правительством России по вопросу обеспечения безопасности жизни и здоровья Недима Халилова», – говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что депортированного крымского активиста Недима Халилова, который больше месяца назад объявил голодовку в фильтрационном спецприемнике в Краснодарском крае, собираются госпитализировать. Российские правозащитники рассказали, что Халилов похудел на 20 килограмм.

Халилов ранее написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. Сейчас Халилов находится в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.