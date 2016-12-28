Цену на воду в Ялте намерены поднимать в три этапа

Стоимость водоснабжения для населения Ялты будет увеличиваться трижды в течение следующего года. Об этом 28 декабря сообщили в государственном унитарном предприятии «Водоканал ЮБК».

Так к 1 октября 2017 года тарифы для населения сравняются с установленными для организаций и в последнем квартале кубометр питьевой воды будет стоить 33,02 рубля, а цена водоотведения составит 24,65 рублей за кубометр.

По информации водоканала, с 1 января по 30 июня 2017 года ялтинцам за питьевую воду и водоотведение в сумме придется платить 43,89 руб за кубометр, а затем с 1 июля по 30 сентября – 50,48 руб за куб.

До конца текущего года действующий для населения Южного берега Крыма тариф на водоснабжение и водоотведение составляет 38,16 рублей за кубометр и был установлен с 1 октября 2016 года.

Накануне в пресс-службе подконтрольного Кремлю госкомитета по ценам и тарифам Крыма сообщили, что с нового года на полуострове намерены поднять тарифы на свет и тепло.

С 1 июля 2016 года тарифы на газ и тепло для крымчан повысились, в среднем, на 10%, на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение – в среднем, на 15%, на услуги по утилизации, обеззараживанию и захоронению твердых бытовых отходов – на 8%. При этом с 1 октября также были запланированы повышения тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению.