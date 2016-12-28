Для жителей села под Севастополем оборудовали скважину с артезианской водой

«Водоканал» Севастополя оборудовал артезианскую скважину в селе Родное, летом питьевую воду жители получали в цистернах, ее подвозили работники предприятия. 28 декабря оборудованный природный источник запустили в эксплуатацию, сообщает «Крыминформ».

«Здесь смонтирован насос, резервный источник питания и система контроля за средства водоканала. Скважина была пробурена еще в 2012 году, но воду из нее не брали. Сейчас насос круглосуточно подает до 200 кубометров воды жителям села с глубины 120 метров. Долгоиграющая проблема для тысячи селян решена», – сказал директор водоканала Николай Перегуда.

27 декабря правительство Севастополя выделило госпредприятию «Водоканал» 5,2 млн рублей для запуска скважины в селе Родное.

Ранее в Крыму сообщили, что декабрьские снегопады обеспечили водой полуостров на два месяца.