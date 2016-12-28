Лутковская просит Москалькову инициировать перевод Клыха ближе к границе с Украиной

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову инициировать перевод осужденного в России украинца Станислава Клыха в учреждение, расположенное ближе к границе с Украиной.

«Валерия Лутковская просила рассмотреть возможность направления Станислава Клыха в учреждение, расположенной как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его», – говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена по итогам встречи Лутковской с Москальковой.

Как отметили в офисе Лутковской, Москалькова, в свою очередь, сообщила о существенных сдвигах в вопросе перемещения украинцев, отбывающих наказание на территории аннексированного Россией Крыма, в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания на территории материковой Украины.

26 мая суд в Чечне приговорил гражданина Украины Николая Карпюка до 22,5 лет, а Станислава Клыха – до 20 лет лишения свободы. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Клиха и Карпюка.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

Защита Карпюка и Клых настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям, адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клих и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».