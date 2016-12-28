Российские силовики изъяли документы в офисе телеканала «Миллет» – СМИ

Ряд крымских СМИ сообщает о проведении проверки на провластном крымскотатарском телеканале «Миллет». Согласно сообщениям, правоохранительные органы Крыма осуществили выемку документов в офисе телеканала, такие действия силовиков связанны с подозрениями в хищении, подтвердил информацию назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов.

«Это не слухи, на «Миллете» были выемки. Правоохранительные органы разбираются. У них есть подозрения о хищениях. Сегодня нет никаких запретов у правоохранителей на вход в любые государственные структуры. Сейчас от пресс-службы МВД, от прокуратуры мы ждем комментариев», – цитирует «РИА Новости Крым» назначенного Кремлем главу Крыма Сергея Аксенова.

По информации СМИ, выемку документов на телеканале производила объединенная группа правоохранителей при участии сотрудников ФСБ.

Крымские правоохранители ситуацию не комментировали.

10 августа 2015 года Роскомнадзор зарегистрировал телеканал «Миллет» (в переводе с крымскотатарского – «Народ») и радиостанцию «Ватан седасы» («Эхо родины») в качестве средств массовой информации. «Миллет» был создан на базе департамента крымскотатарских и национальных программ провластной ТРК «Крым» («Первый крымский»).

Появление канала «Миллет» сопровождалось закрытием телеканала АТR в Крыму и вынужденным переездом телеканала в Киев.