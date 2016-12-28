Жена Ахтема Чийгоза: визит украинского омбудсмена был неожиданностью

Визит Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Валерии Лутковской на аннексированный полуостров был неожиданным для политзаключенных. Об этом в утреннем эфире Радио Крым Реалии рассказала жена и один из защитников заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народаАхтема Чийгоза – Эльмира Аблялимова.

«Судьи предложили перенести судебное заседание после обеда в связи с тем, что якобы занят был зал, в котором мы работали. Мы все вместе с адвокатом Николаем Полозовым были в следственном кабинете следственного изолятора. Неожиданно для нас, Ахтема (Чийгоза – КР) вызвали и буквально в соседнем следственном кабинете, произошла эта встреча вместе с двумя уполномоченными России и Украины»,– сказала она.

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Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.