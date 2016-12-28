Политзаключенного Андрея Коломийца перевезли в Краснодарскую колонию – правозащитники

Политзаключенный украинец Андрей Коломиец, осужденный в Крыму, перевезен в колонию города Краснодара. Об этом 28 декабря сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Фейсбуке.

Правозащитники отмечают, что информация о перевозке политзаключенного есть в документе, который получила жена Коломийца Галина Залиханова.

«В документе сказано, что 22 ноября 2016 года Андрей Коломиец прибыл в ФКУ ИК-14 для отбывания наказания. Адрес колонии: 350039 Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Калинина, 58», – говорится в сообщении.

Крымская правозащитная группа в Мониторинговом обзоре ситуации с правами человека в Крыму в ноябре 2016 года сообщала, что, в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, российские власти продолжают перемещать против их воли граждан Украины с территории Крыма на территорию России в места ограничения свободы.

​27 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении украинца Андрея Коломийца.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму 10 июня приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

Адвокат Коломийца заявлял о препятствиях в оспаривании приговора.

Российская правозащитная организация «Мемориал» считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.