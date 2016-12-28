В Киеве попрощались с крымским татарином Русланом Муждабаевым

В Киеве 28 декабря попрощались с бойцом батальона «Айдар», крымским татарином Русланом Муждабаевым, который скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа в зоне АТО.

Проводить Муждабаева в последний путь пришли его боевые побратимы, представители крымскотатарской общественности, а также члены Меджлиса .

«Сегодня в Киеве в последний путь его пришли проводить друзья, боевые соратники, крымские татары, которые живут в Киеве. Все говорили о том, что он был очень искренним и добрым человеком. Всегда старался помогать. Любил Украину, любил Крым. С первых дней стоял на Майдане. Потом сам добровольцем пошел в АТО, несмотря на то, что ему уже тогда было под 60. Мечтал вернуться в родной Крым, освобожденный от всякой нечисти», – написала в Фейсбуке член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель.

Руслан Муждабаев воевал в составе 2-й афганской штурмовой роты. Известен под позывным «Русик Татарин».