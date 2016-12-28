Аксенов: плохого прокурора нам бы не рекомендовали

Российский глава Крыма Сергей Аксенов считает, что новоназначенный прокурор Крыма Олег Камшилов является «специалистом своего дела и понимает специфику региона».

«Думаю, плохого специалиста нам бы не рекомендовали, все понимают особенности Крыма. Кандидатура достаточно эффективная, новый прокурор настроен очень конструктивно, готов вникать во все проблемы и особенности региона. Дальше дело покажет, верим в том, что сработаемся», – цитирует Аксенова пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

28 декабря подконтрольный Кремлю парламент Крыма назначил Олега Камшилова на должность прокурора аннексированного Крыма.

Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. За период своей трудовой деятельности он работал первым заместителем омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края. Камшилов имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Прежний прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская оставила должность после избрания ее депутатом Госдумы России. Исполняющим обязанности прокурора полуострова стал ее первый заместитель Андрей Фомин.