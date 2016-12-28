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Правозащитники рассчитывают на эффективность консультативного совета при прокуратуре АР Крым

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Правозащитники надеются на эффективность новосозданного совета при прокуратуре Автономной Республики Крым, который, по их мнению, должен выполнять функции эффективного механизма обмена информацией. Об этом 28 декабря во время пресс-конференции в Киеве сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, отвечая на вопрос Крым.Реалии.

«Мы надеемся, что он будет эффективным. В первую очередь это будет вопрос об обмене информацией. Поскольку туда входят не только представители прокуратуры, но и представители других структур: министерство иностранных дел, несколько народных депутатов, несколько правозащитных организаций. Для нас важно, что эта организация занимается вопросом защиты прав человека на территории Крыма или людей, которые выехали», – отметила Скрипник.

По ее словам консультативный совет может улучшить работу прокуратуры Автономной Республики Крым и должен приносить результаты «не только с точки зрения политических процессов, но и в вопросах защиты людей, которые там сейчас утопают от нарушений прав человека».

Во вторник 27 декабря в Киеве прошло первое заседание консультативного совета при прокуратуре Автономной Республики Крым.

По заявлению избранного главы объединения Эскендера Бариева, этот орган создан для координации между прокуратурой, органами власти и общественными, правозащитными организациями.

Прокуратура АРК при Генеральной прокуратуре Украины после аннексии Крыма Россией функционирует на материковой части страны и находится в Киеве.

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