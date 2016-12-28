Правозащитники рассчитывают на эффективность консультативного совета при прокуратуре АР Крым

Правозащитники надеются на эффективность новосозданного совета при прокуратуре Автономной Республики Крым, который, по их мнению, должен выполнять функции эффективного механизма обмена информацией. Об этом 28 декабря во время пресс-конференции в Киеве сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, отвечая на вопрос Крым.Реалии.

«Мы надеемся, что он будет эффективным. В первую очередь это будет вопрос об обмене информацией. Поскольку туда входят не только представители прокуратуры, но и представители других структур: министерство иностранных дел, несколько народных депутатов, несколько правозащитных организаций. Для нас важно, что эта организация занимается вопросом защиты прав человека на территории Крыма или людей, которые выехали», – отметила Скрипник.

По ее словам консультативный совет может улучшить работу прокуратуры Автономной Республики Крым и должен приносить результаты «не только с точки зрения политических процессов, но и в вопросах защиты людей, которые там сейчас утопают от нарушений прав человека».

Во вторник 27 декабря в Киеве прошло первое заседание консультативного совета при прокуратуре Автономной Республики Крым.

По заявлению избранного главы объединения Эскендера Бариева, этот орган создан для координации между прокуратурой, органами власти и общественными, правозащитными организациями.

Прокуратура АРК при Генеральной прокуратуре Украины после аннексии Крыма Россией функционирует на материковой части страны и находится в Киеве.