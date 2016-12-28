Спасатели Крыма рассказали, где можно запускать фейерверки

Спасатели крымского главка МЧС определили 39 площадок для запуска фейерверков на полуострове. По их данным, на смотровых местах смогут разместиться более 16 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Салюты можно запускать на площадях и в парках городов и районов Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев.

«На площадках, определенных инспекторским составом, запуск пиротехники будет гарантировано безопасным. И в случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий», – отметил начальник управления надзорной деятельности крымского МЧС Максим Грамотный.

В преддверии новогодних гуляний в российском МВД Крыма предупредили граждан о необходимости соблюдения правил использования пиротехнических изделий.

Сотрудники МЧС проводят проверки в магазинах и на складах пиротехнических изделий.