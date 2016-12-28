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Новости

Спасатели Крыма рассказали, где можно запускать фейерверки

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Спасатели крымского главка МЧС определили 39 площадок для запуска фейерверков на полуострове. По их данным, на смотровых местах смогут разместиться более 16 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Салюты можно запускать на площадях и в парках городов и районов Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев.

«На площадках, определенных инспекторским составом, запуск пиротехники будет гарантировано безопасным. И в случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий», – отметил начальник управления надзорной деятельности крымского МЧС Максим Грамотный.

В преддверии новогодних гуляний в российском МВД Крыма предупредили граждан о необходимости соблюдения правил использования пиротехнических изделий.

Сотрудники МЧС проводят проверки в магазинах и на складах пиротехнических изделий.

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