Радио Крым.Реалии: Да будет газ! Спасет ли Крым российская ГТС?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают запуск газопровода из Краснодарского края в Крым. На какую мощность рассчитана система, сколько газа потребит Крым и как новый газопровод повлияет на жизнь крымчан? На эти вопросы ответят член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.