Рентабельность «Севморпорта» поднимет доставка материалов для трассы «Таврида» – Овсянников

Севастопольский морской порт российские власти города намерены задействовать для доставки материалов при строительстве запланированной в Крыму трассы «Таврида», которая должна соединить Керчь и Севастополь. По мнению назначенного Кремлем временного губернатора города Дмитрия Овсянникова, это поможет поднять рентабельность порта, пишет ТАСС.

По словам Овсянникова, после событий весны 2014 года объемы перевалки грузов в порту Севастополя упали почти в 100 раз, это связано с невозможностью захода иностранных судов из-за санкционного режима.

Нынешний руководитель города отметил, что убытки Севморпорта в прошлом году составили порядка 150 млн рублей, в 2016 году, по его данным, предприятие вышло на безубыточный показатель.

«Достигнуты предварительные договоренности с подрядчиком о перевалке грузов для трассы «Таврида» через севастопольский порт, с этим мы связываем существенное развитие «Севморпорта», – сказал Овсянников, уточнив, что это также поможет порту выйти на прибыль в следующем году.

Российский премьер Дмитрий Медведев уже заявлял, что средства на строительство автострады «Таврида», правительство России нашло «не без труда».

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.



Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году. Но в июне начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.