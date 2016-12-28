Последнее в этом году заседание по «делу Чийгоза» прошло в Крыму

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 28 декабря прошло последнее в этом году заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В ходе заседания продолжилось исследование вещественных доказательств – фотографий событий 26 февраля 2014 года. О ходе последнего заседания рассказал в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.

«Сегодня были исследованы фотографии, охватывающие временной период с 14:04 по 14:09, то есть 5 минут. Признаков массовых беспорядков на фотографиях не видно, также на них отсутствует свидетель обвинения Эйваз Умеров, заявлявший, что помогал делать коридор. Ахтем Чийгоз в это время находился совсем в другой части двора Верховного Совета АРК и на фотографиях также не запечатлен», – сообщил Полозов.

​Следующее заседание по делу Ахтема Чийгоза состоится 16 января 2017 года.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Ранее крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля.