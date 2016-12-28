Второй «черный ящик» российского Ту-154 не поврежден – комиссия

Второй бортовой самописец, потерпевшего крушение в Черном море российского Ту-154 – в хорошем состоянии, об этом заявили после первичного осмотра устройства в комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Старший инженер комиссии Дмитрий Попов в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что внешнее состояние самописца позволяет предположить, что морская вода не попала внутрь устройства, и магнитная лента сохранилась.

Второй бортовой самописец Ту-154 нашли и подняли на поверхность 28 декабря. Основной «черный ящик» обнаружили накануне, его уже доставили в исследовательский центр ВВС России.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, среди них – участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, председатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

По последним данным, спасатели обнаружили в Черном море тела 15 погибших и 239 фрагментов человеческих тел. Поисковые работы продолжаются.