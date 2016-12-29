В бюджет Крыма заложили недостаточно средств на газификацию полуострова, но «в целом бюджет сбалансированный». Так 28 декабря Крым.Реалии заявил подконтрольный Кремлю председатель комитета парламента Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец.

«Бюджет как бюджет, он посерьезнее чем в прошлом году. Я считаю, что в бюджете есть один дефицитный момент – это газификация Крыма. Потому что президент России сказал, что будет до конца 2020 года держать на личном контроле газификацию полуострова, а в новом бюджете на эти цели заложено всего 83 миллиона рублей. Такая непонятная диспропорция. Здесь либо будут заложены средства в федеральном бюджете, либо же в ходе профицита крымского бюджета будут выделять дополнительные деньги», – сказал Запорожец.

По его словам, в остальном бюджет сбалансированный.

«Бюджет обсуждался на каждом комитете и с каждым депутатом. Что касаемо транспорта и энергетики в целом, то бюджет вполне приемлем», – добавил Запорожец.

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 28 декабря утвердил бюджет полуострова на 2017 год. Объем доходов бюджета определен в сумме 131,7 млрд рублей, в то же время общий объем расходов составит 134,8 млрд. рублей.