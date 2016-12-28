Крымскому активисту Балуху вызвали в изолятор скорую помощь – правозащитники

Крымскому активисту Владимиру Балуху утром, 28 декабря, в раздольненский изолятор временного содержания вызвали скорую помощь. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену активиста – Наталью Балух.

Она рассказала, что доктор, который осматривал Владимира, не поставил ему диагноз, не выдал никаких документов, подтверждающих свой визит, однако назначил список лекарств, который позже ей передали.

Наталья Балух сообщила, что купленные лекарства она передала дежурному изолятора.

Среди назначенных доктором препаратов есть антибиотик, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Получил ли в итоге Владимир эти лекарства, на данный момент неизвестно. Также неизвестен и точный диагноз украинца, указали правозащитники.

Наталья Балух сообщила, что последний раз видела Владимира на заседании суда 27 декабря.

«Пообщаться нам не дали. Выглядит он болезненно и похудел», – рассказала жена Владимира Балуха.

Раздольненский районный суд Крыма 27 декабря продлил срок содержания под стражей украинского активиста Владимира Балуха до 5 февраля 2017 года.

Правозащитники заявляли, что в СИЗО Симферополя у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит. Адвокат просил 22 декабря на заседании российского Верховного суда Крыма заменить меру пресечения на домашний арест, чтобы Балух мог помогать своей пожилой больной матери, но суд отказал.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.