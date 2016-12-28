Задержанному летом в Крыму «диверсанту» Сулемайнову намерены продлить арест

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя на 29 декабря запланировано заседание по продлению ареста задержанному летом в Крыму«диверсанту» Редвану Сулейманову, об этом в Фейсбуке написал адвокат Эмиль Курединов.

Он добавил, что Сулейманов – «крымский татарин, который более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 году».

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.