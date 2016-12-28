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Россия и Турция подготовили соглашение о перемирии в Сирии – МИД Турции

Архивное фото: город Алеппо, 14 декабря

Архивное фото: город Алеппо, 14 декабря

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Анкара и Москва подготовили соглашение о прекращении огня в Сирии, сообщил 28 декабря председатель МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, документ, в котором начертано политическое решение конфликта, «готов», и обе стороны могут «имплементировать его в любое время».

Чавушоглу отметил, что режим прекращения огня не распространяется на «террористические организации».

Заявление появилось после того, как информагентство Anadolu сообщило, что режим прекращения огня в Сирии должен вступить в силу после полуночи. Агентство сообщило, что план перемирия распространяется на город Алеппо, и позволит провести эвакуацию гражданских по всей стране.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщение Anadolu, поскольку нет «достаточно информации».

Представители сирийской власти этих сообщений пока не комментировали.

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