Аксенов на третьем месте российского рейтинга губернаторов-блогеров

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов оказался на третьем месте среди самых цитируемых губернаторов-блогеров в 2016 году по версии российской информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Топ тройку возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров с индексом 8 130,41, на втором месте мэр Москвы Сергей Собянин с показателем цитируемости 2 289,63, индекс цитируемости Сергея Аксенова – 989,75.

Читатели отметили Аксенова за публикации о первомайских праздниках, декоммунизации населенных пунктов в Крыму на картах Google и хэштегу о нынешнем статусе Крыма.

Как отмечает ресурс «Медиалогия», в рейтинг вошли губернаторы, которые ведут собственные блоги, рейтинг построен на основе базы СМИ системы, включающей более 36 500 российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2016 года, данные для рейтинга рассчитаны 27 декабря 2016 года.