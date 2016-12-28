Россия заявляет об обстреле своего посольства в Сирии

МИД России заявляет об обстрелах российского посольства в Дамаске, которые, по данным российской стороны, 28 декабря происходили дважды.

Российская сторона называет обстрелы «террористическими» провокациями, направленными на срыв мирного урегулирования в Сирии.

По сообщению МИД России, один обстрел был направлен во внутренний двор, другой – осуществлен возле дипломатического представительства.

«Мы должны заявить, что остается реальная угроза для посольства России и его сотрудников со стороны террористических группировок, которые закрепились на окраинах Дамаска», – заявили в российском МИДе.

«Это еще раз подтверждает насущную необходимость искоренения всех таких ячеек терроризма», – отметили в российском ведомстве.

Россия поддерживает сирийского президента Башара аль-Асада в гражданской войне, которая в этой стране длится около шести лет.

Накануне, по сообщению МИД Турции, Анкара и Москва подготовили соглашение о прекращении огня в Сирии.