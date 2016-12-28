Эксперт: «газовый мост» в Крыму выгоднее добычи газа на шельфе

Газовая труба из России в аннексированный Крым позволит предприятию «Черноморнефтегаз» снизить дорогостоящий процесс добычи топлива на черноморских шельфах. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Украина поставляла с материка где-то около 1 миллиарда кубометров газа и еще 1 миллиард кубометров Крым добывал сам компанией «Черноморнефтегаз». Последняя добыча была увеличена, по состоянию на 2013-2014 год составляла 2 миллиарда кубометров, Крым был самодостаточным в этом плане. В контексте запуска газопровода (из России в Крым – КР), будет в будущем происходить сокращение добычи природного газа на черноморском шельфе. Планируется, что даже меньше миллиарда кубометров будет добывать «Черноморнефтегаз», а вот подстанции газовые будут увеличиваться», – сказал Корольчук.

Украинский эксперт подчеркнул, что пускать российский газ в аннексированный Крым гораздо дешевле, чем разработка шельфов.

«Дорого очень добывать на шельфе. Нужно проводить исследования уже существующих шельфов, которые в работе и плюс к ним нужно добавлять еще новые», – резюмировал Корольчук.

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В аннексированном Крыму 27 декабря завершилась работа по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Газопровод из соседней России проложен по дну Керченского пролива. Принимать российский газ в аннексированном Крыму будет экспроприированное украинское предприятие «Черноморнефтегаз».

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.