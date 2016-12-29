МЧС Крыма призывает к осторожности в непогоду, Керченская переправа может остановить работу

В Крыму 29 - 30 декабря МЧС прогнозирует сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, отложение мокрого снега, метель. На дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный ветер 25-30 м/с с 29 по 30 декабря. Объявлено штормовое предупреждение, спасатели призывают соблюдать необходимые меры безопасности.

Из-за непогоды Керченская паромная переправа может приостановить свою работу, сообщает ООО «Морская дирекция». В пресс-службе предприятия также отметили, что 31 декабря погода также может ухудшиться и призвали планировать поездки с учетом метеорологических прогнозов.