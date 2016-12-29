Радио Крым.Реалии: Крым в школьных учебниках России и Украины

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о российских учебниках в аннексированном Крыму, по которым изучают историю крымские школьники. Министерство образования и науки России решило включить в российские школьные учебники информацию о так называемой «Крымской весне». Что сегодня изучают дети в Крыму, а также что пишут в украинских учебниках о событиях 2014 года на полуострове?

Все это ведущий – Сергей Громенко обсуждает с историком, политическим аналитиком – Андреем Иванцом, бывшим преподавателем истории в Симферополе, активистом Украинского культурного центра в Крыму – Леонидом Кузьминым а также заведующем сектором методической работы Института национальной памяти – Анной Байкенич.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.