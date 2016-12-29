В Ленинском районе выплатили компенсацию за умерщвленных животных из-за африканской чумы – Минсельхоз Крыма

Жителям сел Ленинского района Крыма, где в ноябре возник очаг африканской чумы свиней, выплатили порядка 4 миллионов рублей компенсации за уничтоженных животных. Об этом крымским журналистам рассказал подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

В конце ноября вокруг села Песочное в Ленинском районе, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), была введена карантинная зона. Из общего поголовья в 180 животных погибли 100. В отделе ветеринарии Феодосии 22 ноября сообщили, что падеж животных вызван вирусом африканской чумы свиней, о чем свидетельствуют результаты проведенных лабораторных исследований.

Ранее подконтрольный России министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила о том, что 88 миллионов рублей из резервного фонда было направлено на то, чтобы люди не пострадали и получили деньги за свиней, зараженных африканской чумой.

В начале этого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.