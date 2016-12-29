В России жалуются на карикатуры французского журнала о падении ТУ-154

В России резко раскритиковали карикатуры французского журнала Charlie Hebdo по катастрофе российского самолета ТУ-154.

«Кощунственными карикатурами на трагедию ТУ-154 сотрудники Charlie Hebdo окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей. Это полная аберрация сознания и потеря человеческого достоинства», – отметил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов на своей странице в Фейсбуке.

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая также выступила с резкой критикой карикатур Charlie Hebdo.

«Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству», – заявила Яровая, которую цитирует российское агентство «РИА Новости».

Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру о катастрофе российского Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падение самолета, на фоне которого солист ансамбля произносит длинный звук «а». Подпись под изображением – «Репертуар хора Красной армии расширяется». На второй карикатуре также изображенное падения самолета, но с другим подписью – «Плохие новости ... Путина внутри не было».

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, среди них – участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, председатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

По последним данным, спасатели обнаружили в Черном море тела 15 погибших и 239 фрагментов тел. Поисковые работы продолжаются.