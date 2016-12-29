В новогоднюю ночь крымчанам пообещали работающий транспорт

Троллейбусы в Симферополе будут работать 31 декабря до двух часов ночи. В Евпатории до 4:00 продолжат работу два трамвайных вагона на маршруте №1, другие трамваи 31 декабря прекратят работу в 22:00. Информируют «События Крыма» со ссылкой на местные администрации и подконтрольный Кремлю крымский Минтранс.

В троллейбусах Симферополя гостей и жителей города ждет Дед Мороз и Снегурочка и, по традиции, за стихи и песни они будут одаривать детей сладостями и подарками. Два праздничных троллейбуса в новогоднем оформлении на маршрутах Загородный – Центр и 7-я городская больница – площадь Куйбышева будут работать с 29 по 31 декабря с 10:00 до 17:00.

Другим «подарком» для жителей полуострова станет повышение цен на проезд. С 1 января 2017 года изменится стоимость проезда в троллейбусах Алушты, Ялты и Симферополя. Изменение цены намерены провести в два этапа: с 1 января по 30 июня 2017 года стоимость проезда для населения составит 12,00 рублей, с 1 июля по 31 декабря – 14,00 рублей.

Предприятием «Керчьгортранс» также установлен тариф на перевозку пассажиров. В период с 1 января до 30 июня 2017 года включительно тариф составит 10,00 рублей за одного пассажира, с 1 июля 2017 года – 12,00 рублей.