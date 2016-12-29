В Бахчисарайском районе 90% детей-сирот нашли приемные семьи – администрация

В семейные формы воспитания устроены 90% детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения Бахчисарайского района. Об этом сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав подконтрольной России администрации Бахчисарайского района Елена Кириллова.

По состоянию на 26 декабря 2016 на районном учете состоит 162 ребенка-сироты и детей, оставшихся без родительского попечения. Под опекой (попечительством), в приемных семьях проживает 147 детей (90%), 15 (10%) несовершеннолетних воспитываются в государственных учреждениях: специальная школа-интернат (9), техникум (6), сообщает пресс-служба нынешней администрации района.

Приоритетной формой устройства ребенка, является определение его в семью: родственников, знакомых, усыновителей, опекунов, приемных родителей.

«Но, несмотря на взаимодействие, в течение года, было принято 5 постановлений администрации об освобождении опекунов от своих обязанностей. Причина – невыполнение обязанностей опекунов по воспитанию, содержанию и развитию подопечных, несостоятельность опекунов в осуществлении контроля за расходами средств, предусмотренных на содержание несовершеннолетних», – уточнила Кириллова.

За 2016 год в Бахчисарайском районе выявлено 32 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Для государственных органов материковой части Украины остается неизвестной судьба более 4 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Крыма. По данным заместителя директора Департамента по защите прав детей и усыновлению Министерства социальной политики Владимира Вовка, на 1 января 2014 года в Крыму проживало 4323 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в Севастополе – 672 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. На учете украинских органов осталось 60 детей. На украинский материк переехали два детских дома семейного типа и три приемные семьи. Однако большая часть таких детей остается на оккупированной территории, хотя все они не сняты с бухгалтерского учета и по-прежнему числятся в украинских базах данных.