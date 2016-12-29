Новый генсек ООН хочет встречи с Трампом после заявлений об изменениях в организации

Новый, девятый, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом, даже после восстановления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.

Гутерриш, который сменит нынешнего главу ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил 28 декабря, что хочет, «наладить конструктивный диалог» с Трампом как можно скорее.

«Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в его действиях», – сказал Гутерриш.

Дональд Трамп 28 декабря заявил, что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время о каких изменениях идет речь Трамп не уточнил.

«У ООН такой огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы», – сказал Трамп.

Он добавил, что если организация не использует свой потенциал, то это «пустая трата времени и денег».

Трамп неоднократно заявлял, что ООН, после его вступления в должность, ожидают реформы.