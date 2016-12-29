Фермеров Белогорского района Крыма ограничили в возможности торговать продукцией

Фермерские и личные подсобные хозяйства в Белогорском районе Крыма, которые занимаются выращиванием свиней и скота, столкнулись с проблемой – местные власти ограничивают возможность продажи готовой продукции. Об этом Крым.Реалии сообщили торговцы местных рынков.

«В прошлом году мы пострадали из-за так называемой свиной чумы, когда запретили торговать свининой и люди терпели убытки. Теперь в районе открыли убойный цех и продать свинину, забитую не в этом цеху, невозможно – сразу штрафуют», – рассказал один из продавцов мяса на рынке Белогорска.

По словам фермеров, убойный цех работает один на весь район, чтобы отвезти туда животных приходится затратить много времени и средств, что приводит к удорожанию продукции.

«В Белогорском районе создали скотобойню одну на весь большой район. Всем кто торговал домашней свининой запретили это делать, если животное забито не там. Тогда вопрос, а что делать ветврачам, которые на рынке делали анализ и разрешали торговлю, по сути они делали этот контроль мяса. Уже оштрафованы те продавцы, которые торгуют свежим мясом забитым не на скотобойне. Чтобы добраться до скотобойни нужно проехать 70 километров. Кто же тогда торговать будет, если постоянно нужно ездить, отстоять очередь на бойне, привезти, разделать и начать торговать!» – возмущен местный предприниматель Александр Овчаренко.

По его информации мясные лавки прекращают торговать домашним мясом и переходят на закупку охлажденной свинины с России. А фермеры вынуждены отказываются от выращивания скота.

На запрос Крым.Реалии к администрации Белогорского района, в подконтрольном России ведомстве заявили, что это требование российского законодательства.

В начале этого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.