Производитель самолетов, которые сняли с рейсов в России и Мексике, заявил об устранении дефектов до конца января

Российский производитель Sukhoi Superjet 100 заявил, что устранит дефекты в своих самолетах до конца января после того, как из-за проблем безопасности был отменен полет 18 самолетов этого типа в Мексике и России.

Производитель сообщил, что совместно с экспертами завершил осмотр парка самолетов 28 декабря и обнаружил дефект в хвостовой части самолета.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» заявила, что дефект не является «критическим».

«Узел имеет многоуровневую систему бронирования и обладает запасом прочности, что более чем в два раза превышает эксплуатационные нагрузки», – говорится в сообщении компании.

Обнаруженные дефектные части заменят до конца января, а проверенные самолеты Sukhoi Superjet 100 уже возобновили полет.

На этой неделе мексиканская авиакомпания Interjet отменила несколько рейсов самолетов Sukhoi Superjet 100 российского производства. В России авиакомпания «Аэрофлот» перед тем отменила 21 рейс на внутрироссийских авиалиниях.

Весной 2012 года российский лайнер Sukhoi SuperJet-100 разбился в Индонезии во время проморейса.