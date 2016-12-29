Китай: по меньшей мере 5 человек погибли в результате атаки на правительственное здание

Четверо нападавших 28 декабря, в автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезались в правительственное здание в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе на западе Китая. В результате дальнейшей перестрелки с полицией нападавшие погибли. Сообщается также о гибели еще одного человека и ранениях трех.

Сотни людей были убиты за последние годы в Синьцзяне, который граничит с Центральной Азией, в конфликте между уйгурами-мусульманами, которые называют область своей и этническими китайцами, которые отрицают их территориальные претензии.

Правительство обвиняет в беспорядках боевиков-исламистов, хотя правозащитники не исключают репрессий Китая против уйгуров в Синьцзяне.