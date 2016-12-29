Строители газопровода из Кубани в Крым устраняют замечания Ростехнадзора – Минэнерго Крыма

Магистральный газопровод Кубань – Крым заработает в штатном режиме после устранения замечаний Ростехнадзора и завершения пусконаладочных работ, это может произойти в ближайшие дни. Об этом 29 декабря крымским журналистам рассказала подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина.

«Есть определенные предписания для компании строителя (газопровода Кубань – Крым) со стороны Ростехнадзора. Они сейчас эти замечания устраняют, и здесь в большей мере зависит от них, как быстро эти замечания устранят. Счет идет на дни», – цитирует Бородулину «Крыминформ».

Она добавила, что газопровод находится под давлением, производятся пусконаладочные работы.

27 декабря в Крыму завершилась работа по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.