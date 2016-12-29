В России сообщают о завершении активной фазы поисков на месте катастрофы Ту-154

Активная фаза поисковых работ на месте катастрофы российского военного самолета Ту-154 Минобороны завершена, сообщают 29 декабря российские СМИ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

Кроме того, по сообщениям, пленка третьего «черного ящика» самолета подверглась воздействию морской воды, но все же поддается считыванию. Расшифровка начнется во второй половине дня 29 декабря.

Накануне появлялись информация о том, что самолет мог упасть из-за того, что не сработал механизм выпуска закрылков, а экипаж должным образом не отреагировал на нештатную ситуацию.

Версию о теракте или диверсии на борту Федеральная служба безопасности России отвергает.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, следовавший из Сочи в Сирию, упал в Черное море утром 25 декабря. В авиакатастрофе погибли все 92 человека, находившиеся на борту: артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.