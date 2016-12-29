Сроки сдачи крымских ТЭС переносятся на полгода – крымский Минэнерго

График ввода в эксплуатацию строящихся в Крыму теплоэлектростанций переносится ориентировочно на полгода. Об этом 29 декабря рассказала подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина.

«Со стороны «Крымэнерго» спроектированы и ведутся заходы сетевых объектов – это в графике. По строительству самих станций существует определенная задержка и, как руководитель «Ростеха» уже заявил, отставание – полгода», – сказала Бородулина.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.

27 декабря в Крыму завершилась работа по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.